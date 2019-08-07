«С четырех утра ждут». В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в свежем отчете сообщила о ситуации на блокпостах группировки «ДНР» под Донецком.



Так, 5 августа на блокпосту Кременце наблюдатели ОБСЕ вновь видели как минимум 350 автомобилей, стоящих в очереди на въезд в подконтрольные украинскому правительству районы, а также по крайней мере 80 машин, ожидавших в очереди в противоположном направлении.



На блокпосте возле Еленовки команда СММ видела 60 автомобилей, стоящих в очереди на въезд в неподконтрольные правительству районы, а также примерно 100 автомобилей и 10 мини-фургонов в противоположном направлении.



Две пожилые женщины рассказали наблюдателям, что они «с 04:00 утра ждут очереди» пройти в подконтрольные правительству районы.