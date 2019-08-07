В Германии не готовы назвать дату возможной встречи в «нормандском формате»

Официальный Берлин на данный момент не готов озвучить дату возможной встречи лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция). Об этом сообщила представительница правительства Германии Ульрике Деммер, передает «Радио Свобода».



«Вы знаете, как важен "нормандский формат". Переговоры идут постоянно, но о планах встречи я пока не могу сообщить», — сказала она.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.



После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель как можно быстрее провести переговоры в «нормандском формате».



7 августа Зеленский провел с Путиным телефонный разговор и призвал его «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей».