Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: Переселенцам упростят процедуру посещения Крыма

07 августа 2019, 15:43

Зеленский: Переселенцам упростят процедуру посещения Крыма

Президент Владимир Зеленский анонсировал упрощение получения разрешения для переселенцев из аннексированного Крыма на посещение их родственников, оставшихся на полуострове. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Заверяю всех вас — Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимает, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время мы на законодательном уровне утвердим положение, которое упростит получение разрешения на посещение Крыма», — сказал Зеленский на встрече с украинской общиной и общиной крымских татар в Анкаре в среду.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Места
Крым
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:13
В СБУ объяснили, почему не задержали переговорщиков «ЛНР» возле Станицы Луганской
14:18
«С четырех утра ждут». В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
12:10
«ДНР» временно запретила заходить в лес
10:32
«ДНР» передала завод «Силур» частной компании. Похоже, она из Ростова и ей всего год
23:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:31
Коломойский предложил путь решения «гражданского конфликта» на Донбассе
11:20
В Донецке сохранилась сеть общественников, которая помогает людям с ВИЧ. Для «ДНР» она «полулегальная»
22:42
Главные события 5 августа в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
14:56
В Донецке показали последствия шторма
12:40
В Донецке рассказали о сложностях поездки в Европу с загранпаспортом РФ
10:52
Долг в 9 миллиардов рублей. В «ДНР» оценили возможность повышения тарифов на ЖКХ
23:45
Главные новости Донбасса за неделю
16:00
В Донецке горел роддом
14:57
В Донецке застрелили сына бывшего «министра транспорта ДНР»
23:07
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
20:11
На Луганщине задержаны военнослужащие по подозрению в торговле оружием
19:12
СБУ задержала вероятного боевика, который приехал оформлять паспорт
18:37
Глава «ЛНР» пригласил Зеленского в Луганск
18:13
В СБУ объяснили, почему не задержали переговорщиков «ЛНР» возле Станицы Луганской
18:04
На КПВВ «Майорск» по дороге к «Ощадбанку» умер мужчина
17:23
Три поселка в Донецкой области уже три недели без воды
17:00
Зеленский поручил выделить квартиры семьям военных, погибшим под Павлополем
16:40
Макрон поддержал проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время
16:12
Гражданину Чехии грозит 20 лет тюрьмы за участие в боях на стороне «ДНР»
15:49
Военные прокуроры раскритиковали предложение Рябошапки ликвидировать их ведомство
15:43
Зеленский: Переселенцам упростят процедуру посещения Крыма
15:32
В Германии не готовы назвать дату возможной встречи в «нормандском формате»
15:01
Стали известны имена погибших под Павлополем украинских военнослужащих
14:38
Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1» отключат от энергоснабжения с середины августа
14:18
«С четырех утра ждут». В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
все новости
ВИДЕО
Донбасс сегодня: Россия потеряет «ДНР» из-за нефти и газа ►
03 августа, 21:03
«Не тупи — поступи». Дочь вратаря «Шахтера» призвала абитуриентов из Донецка выбирать украинские вузы
02 августа, 15:05
Луганская «Заря» вышла в третий раунд квалификации Лиги Европы
01 августа, 20:49
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция