Зеленский: Переселенцам упростят процедуру посещения Крыма

Президент Владимир Зеленский анонсировал упрощение получения разрешения для переселенцев из аннексированного Крыма на посещение их родственников, оставшихся на полуострове. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Заверяю всех вас — Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Мы также понимает, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время мы на законодательном уровне утвердим положение, которое упростит получение разрешения на посещение Крыма», — сказал Зеленский на встрече с украинской общиной и общиной крымских татар в Анкаре в среду.