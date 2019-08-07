Военные прокуроры раскритиковали предложение Рябошапки ликвидировать их ведомство

Коллектив военных прокуратур назвал неприемлемым заявление заместителя главы Офиса президента Украины Руслана Рябошапки о возможной ликвидации военной прокуратуры.



«Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-либо заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война еще не всех вылечила», — говорится в коллективном заявлении.



Подчеркивается, что численность военных прокуроров составляет 6% от общей численности прокуроров, «при этом 75% обвинительных актов в отношении преступлений соответствующей подследственности направлено в суд именно военными прокурорами».



«Ежедневно военные прокуроры в среднем задерживали 2-3 человека, проводили 8-9 обысков и 13 "выемок", допрашивали 120 человек, возмещали 250 тысяч гривен, направляли в суд 17 обвинительных актов», — рассказали о своей деятельности авторы заявления.



В военной прокуратуре также сообщили, что за время своей работы к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлекли 263 человека, среди которых 68 граждан России (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).



Было установлено 160 мест незаконного удерживания пленных военнослужащих ВСУ и гражданских, допрошено 1800 пострадавших, которых незаконно удерживали и пытали боевики на Донбассе.



Также отмечается, что в офис прокурора Международного уголовного суда было передано более 1000 страниц доказательств российской агрессии, направили в суд 1300 обвинительных актов в отношении коррупционных преступлений и тому подобное.

Накануне замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры.



23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генерального прокурора.