Гражданину Чехии грозит 20 лет тюрьмы за участие в боях на стороне «ДНР»

Прокуратура Чехии открыла дело против своего гражданина за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР». Об этом сообщил представитель чешской Генпрокуратуры Мартин Билы, передает ТАСС.



«Начато уголовное преследование против 25-летнего гражданина, проживающего в Карловарском крае (Западная Чехия). Этот человек подозревается в совершении уголовного преступления, которое заключается в участии в боях на востоке Украины против регулярной армии этой страны», — рассказал он.



Следствие считает, что подозреваемый был задействован в боях на Донбассе во второй половине 2015 года. Ему грозит до 20 лет заключения.

Генеральная прокуратура Чехии в июле сообщала об открытии уголовного дела против проживающего в республике гражданина Беларуси за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне «ДНР».



Всего в Чехии продолжается расследование в отношении почти 20 граждан страны, которых подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР».