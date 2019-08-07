Зеленский поручил выделить квартиры семьям военных, погибшим под Павлополем

Президент Владимир Зеленский распорядился выделить квартиры семьям четверых военнослужащих, погибших в результате обстрела под Павлополем Донецкой области 6 августа. Об этом сообщает пресс-слудба президента.



6 августа в 10:20 боевики начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя Донецкой области, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих.



После этого президент Украины Владимир Зеленский призвалпрезидента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель как можно быстрее провести переговоры в «нормандском формате».



7 августа Зеленский провел с Путиным телефонный разговор и призвал его «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей».