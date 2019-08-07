Три поселка в Донецкой области уже три недели без воды

Поселка Бахчевик, Обильное и Дружное, находящихся в Волновахском районе уже три недели отключены от водоснабжения. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в БФ «Каритас».



С 22 июля 2019 года скважины в этих населенных пунктах отключены от поставки электроэнергии из-за долга КП «Коммунальник» в размере 131 тысячи гривен компании ДТЭК.



По данным юристов «Каритас», Задолженность возникла из-за того, что водопроводные сети не были приняты на баланс ни Андреевским поселковым советом, ни местным коммунальным предприятием.



«Счета за поставленную воду выписывать не на кого. Несколько последних лет сельхозхолдинг Харвест каким-то образом рассчитывался с ДТЭК, но несколько месяцев назад Харвест отказался платить за воду, используемую местными жителями и долг начал расти», - говорится в сообщении.



По данным фонда, у КП «Коммунальник» и Андреевского поселкового совета нет средств для оплаты долга. Денег у местных жителей тоже нет.



Пока жителям этих поселков организован подвоз воды от БФ «Каритас Мариуполь».