Глава «ЛНР» пригласил Зеленского в Луганск

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его в Луганск.



«К диалогу с господином Зеленским готов. Если приедет [в Луганск] – примем в соответствии с международным протоколом. Будем говорить с ним о мире», - написал Пасечник у себя в Twitter.



В тоже время он подчеркнул, что основное требование группировки - прямые переговоры между Киевом и боевиками.

В июне Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами и продолжит работу в Минском формате.