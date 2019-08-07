СБУ задержала вероятного боевика, который приехал оформлять паспорт

В Донецкой области задержан подозреваемый в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Мужчина приехал на подконтрольную властям территорию для оформления внутреннего и заграничного паспорта.



Задержанный — житель Краматорска. По данным СБУ, с 2015 года он воевал на стороне боевиков.



«Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й ОМБр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР". Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных», — говорится в сообщении.



Его задержали во время пребывания у родственников. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.



Сейчас задержанный находится под стражей.