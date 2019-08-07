На Луганщине задержаны военнослужащие по подозрению в торговле оружием

В Северодонецке Луганской области правоохранители задержали группу лиц, которой занимались сбытом оружия и боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Луганской области.



«Во время очередной попытки продажи 30-ти гранат и 31-го запала мужчин были задержаны. За боеприпасы они пытались получить денежные средства в сумме 15 000 гривен. Кроме этого у подозреваемых было изъято еще 20 РПГ, два «цинки» патронов калибра 7,62 мм», - говорится в сообщении.



Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).



Согласно данным СБУ, задержанные – военнослужащие-контрактники одной из частей ВСУ.