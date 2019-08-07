Эскалация, спешка к нормандской встрече и приглашение Зеленского в Луганск. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 7 августа.

Политика



В связи с гибелью четверых украинских военнослужащих под Павлополем президент Владимир Зеленский позвонил лидерам Франции и России Эммануэлю Макрону и Владимиру Путину. В разговоре с Макроном он призвал безотлагательно провести встречу «нормандской четверки», что, в свою очередь, поддержал французский лидер. Украинский лидер также призвал Путина повлиять на боевиков «Л-ДНР» для прекращения огня.



Зеленский в телефонном разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию Украины для урегулирования конфликта на Донбассе.



В ЕС ожидают от РФ использования своего влияния на боевиков для прекращения боевых действий.



Германия не готова озвучить дату возможной встречи «нормандской четверки».



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что готов к диалогу с президентом Владимиром Зеленским и пригласил его в Луганск.



Общество



В СБУ заявили, что задержание представителей «ЛНР» Ольги Кобцевой и Владислава Дейнего стало бы поводом для обвинений в адрес Украины в срыве Минских договоренностей. Вчера вечером члены «ЛНР» появились в нейтральной зоне вблизи Станицы Луганской и вступили в конфликт с главой районной администрации Юрием Золкиным.



Боевые действия



В районе Станицы Луганской продолжается разминирование территории вокруг моста, однако боевики «ЛНР» не допускают украинских военнослужащих на подконтрольным им участок моста для очищения от мин.



Экономика



«ДНР» передала захваченный сталепроволочно-канатный завод «Силур» в Харцызске в управление ростовской компании ООО «Ростэкспоснаб 8».



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