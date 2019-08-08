Штаб ООС зафиксировал 10 нарушений режима «тишины» за минувшие сутки

За минувшие сутки, 7 августа, пророссийские боевики десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Потерь с украинской стороны не зафиксировано, добавили в ведомстве.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Водяного, а также Лебединского — из стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого — из станкового противотанкового гранатомета.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли позиции украинских военных шесть раз неподалеку Луганского — из автоматического гранатомета, дважды вблизи Пивденного — из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Новозвановки — из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Зайцевого — из автоматического гранатомета и снайперского оружия, неподалеку Крымского — из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.



Подчеркивается, что с начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил. В районе Богдановки — из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Водяного — из стрелкового оружия.