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СМИ: Ефремов сидел в СИЗО с человеком, который поучаствовал в его освобождении

08 августа 2019, 08:52

СМИ: Ефремов сидел в СИЗО с человеком, который поучаствовал в его освобождении

Бывший председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов находился под стражей в Старобельском СИЗО вместе с человеком, который подал жалобу в Конституционный суд об отмене части 2 статьи 329 (Судебные решения, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке), что в итоге позволило Ефремову выйти на свободу. Об этом сообщает Insider.

Жалобу подавал Виктор Глущенко, который находился под следствием по делу об умышленном убийстве. Он добился решения Конституционного суда, которое позволило всем обвиняемым обжаловать меру пресечения, когда дело слушают по существу. Раньше решение суда можно было обжаловать на стадии апелляции.

Благодаря этому адвокаты Ефремова подали апелляцию в Луганский апелляционный суд. Тот не собрал коллегию, и жалобу рассматривал Киевский апелляционный суд, который и освободил бывшего «регионала».

Также Ефремов смог выйти благодаря отмене Конституционным судом части 5 статьи 176 о мере пресечения по жалобе депутата Рады Надежды Савченко. Это дало возможность всем подозреваемым в терроризме и госизмене выходить на поруки или под домашний арест. Раньше все, кому инкриминировались эти статьи, содержались под стражей.

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22 июля Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в терроризме Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. Ефремов провел 3 года в Старобельском СИЗО.

После выхода из СИЗО Ефремов направился в Киев, где будет находиться под домашним арестом. 

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка группировки «ЛНР» и незаконное завладение имуществом «Луганскугля».

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