ОБСЕ обнаружила новые мины под Мариуполем

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили противотанковые мины возле Талаковки, Пикуз (ранее – Коминтерново) и Старомихайловки, некоторые из них - впервые. Об этом сообщается в отчете миссии.



«3 августа примерно в 5 км к востоку от н. п. Талаковка (подконтрольный правительству, 17 км к северо-востоку от Мариуполя) БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 15 ранее зафиксированных противотанковых мин (ТМ-62), установленных поперек дороги, ведущей к н. п. Пикузы (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), и на соседнем поле», - говорится в отчете.



Также беспилотник впервые зафиксировал четыре противотанковые мины (ТМ-62), установленные на той же самой дороге на северо-западной окраине Пикуз.