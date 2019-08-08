Горняки шахты «Селидовуголь» перекрыли дорогу Покровск-Курахово

Фото: Рokrovsk.news

Работники шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» возобновили протест, перекрыв трассу Покровск-Курахово в районе Цукурино. Об этом сообщает Рokrovsk.news со ссылкой на председателя профсоюзной организации НПГУ шахты «Кураховская» Алексея Сороку.



По его словам, в акции принимают участие около 100 человек. На переговоры горняки больше не согласны и прекратят забастовку только после поступления на их счета задолженности по зарплате.



«Нам еще должны выплатить 22% зарплаты за май и по 100% за июнь и июль. На молотковых лавах добыча была, ребята работали. Поэтому неудивительно, что они хотят получить честно заработанные деньги», - сказал Сорока.



Протестующие планируют пропускать только машины с детьми и «скорую помощь».

5 августа работники шахты «Кураховская» пешим ходом дошли из Горняка до Селидово, чтобы пообщаться с руководством «Селидовугля». Затем на два дня акция была приостановлена в связи с обещанием зампредседателя Донецкой ОВГА Вадима Филашкина решить наболевший вопрос. Поскольку деньги так и не поступили, горняки возобновили протест.