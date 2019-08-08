Зеленский: Земельная реформа будет проведена до конца года, а в 2020-м – создан рынок земли

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году в Украине будет проведена земельная реформа, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.



«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в будущем году позволит создать рынок земли на 40 миллионов гектаров», — сказал Зеленский на бизнес-форуме в Стамбуле.



По словам президента, в Украине уже есть турецкие компании, которые владеют землей, в частности компания «Онур». «Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной часть Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Тут мы также рассматриваем возможность для государственного частного партнерства», — добавил Зеленский.



Кроме того, он заявил, что осенью будет принят закон о концессии, что «позволит государству безопасно работать с частным сектором, с частными компаниями». Президент подчеркнул, что Украина будет рада видеть турецких партнеров во всех украинских проектах.



Также Зеленский пообещал разрешить казино в пятизвездочных отелях.

Ранее в команде президента Зеленского заявляли о необходимости открытого рынка земли после подготовки соответствующего законодательства.



В феврале 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий продление моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года.