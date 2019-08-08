«ДНР»: В Шахтерске мужчина взорвал гранату в подъезде, трое получили ранения

В подконтрольном группировке «ДНР» Шахтерске Донецкой области мужчина привел в действие боевую гранату в подъезде жилого дома. В результате взрыва двое жильцов получили ранения. Об этом сообщает «МВД ДНР».



Утверждается, что злоумышленник был в алкогольном опьянении.



Перед этим он распивал спиртные напитки с соседом. Затем между ними возник конфликт, после чего злоумышленник бросил под входную дверь приятеля гранату.



В результате взрыва фигурант и еще двое жильцов получили незначительные осколочные ранения и были госпитализированы.