В Бахмуте эвакуировали горсовет из-за сообщения о «минировании»

В Бахмуте Донецкой области утром были эвакуированы персонал и посетители городского совета из-за анонимного звонка в полицию о минировании. Об этом сообщает «Вечерний Бахмут».



На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, кинологи, эксперты, взрывотехники. При обследовании здания мэрии и прилегающей территории никаких взрывных устройств обнаружено не было. Угрозы для жителей нет.



Около 10 часов утра работа горсовета возобновилась в обычном режиме.



Сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.