В Украине объявили конкурс на должность уполномоченного по защите госязыка

Секретариат омбудсмена объявил конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите госязыка. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице Офиса омбудсмена Украины в Facebook.



«Поскольку законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено предоставление уполномоченным Верховной Рады по правам человека в Кабинет министров кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка, в Секретариате омбудсмена открыли комплекс для желающих занять эту должность», - говорится в сообщении.



Также в Секретариате омбудсмена обнародовали требования к кандидатам на должность уполномоченного по защите государственного языка: возраст не моложе 35 лет на день подачи; высшее образование; владение государственным языком и английским языком; опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите госязыка; высокие деловые и моральные качества; соответствующий образовательный и профессиональный уровень.



Документы принимаются до 24.00 30 августа включительно. Сам конкурс состоится 4 сентября в 11:00.