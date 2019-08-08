В Нацбанке рассказали подробности новой программы с МВФ

В Национальном банке (НБУ) предполагают, что объем новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) составит 5-10 млрд долларов, а срок ее действия - 4 года. Об этом рассказал зампредседателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, пишет liga.net со ссылкой на интервью Сологуба в Financial Observer.



Первый транш МВФ в пределах новой программы НБУ ожидает до конца 2019 года. Его размер составит 2 млрд долларов. В дальнейшем Нацбанк прогнозирует поступление траншей по 2 млрд долларов ежегодно.



Как отметил Сологуб, новая программа с МВФ не так важна для центробанка с точки зрения объема финансирования, поскольку уровня резервов сейчас достаточно, чтобы сгладить курсовые колебания.



Ранее представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявлял, что с сентября месяца возобновятся переговоры Украины с МВФ.



29 мая Миссия МВФ покинула Киев. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий по новой программе сотрудничества после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.



В МВФ назвали перечень реформ, необходимых для выполнения в Украине. Это земельная реформа, приватизация госпредприятий, аннулирование контроля цен на газ, реформа налоговой и таможенной служб.