В МИД Украины рассказали об отсутствии долгов перед СНГ

У Украины нет задолженности перед СНГ, заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Об этом сообщает «Укринформ».



«Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ», — сказал он, комментируя заявление МИД России о том, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 миллионов рублей.



Боднар отметил, что Украина никогда не была членом СНГ, так как не подписывала его устав. Он добавил, что страна была основателем и участником Содружества, когда это «имело смысл».



Замглавы МИД подчеркнул, что Украина в течение последних шести лет не подписывала ни одного документа, которые принимают органы СНГ, в том числе — ежегодных решений о бюджете. В связи с этим страна не брала на себя обязательства по уплате взносов.



«Поэтому никакой "задолженности" не может существовать в принципе», — сказал он.



Боднар пояснил, что Украина снизила до минимума участие в заседаниях высших органов СНГ, поэтому исполком Содружества не тратил средства на обеспечение работы украинской стороны.



По его словам, Украина ведет инвентаризацию около 240 заключенных в рамках СНГ договоров, из которых действие 15 соглашений уже прекращено. При этом замглавы МИД отметил, что соответствующие государственным интересам договоры продолжат действовать.