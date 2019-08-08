14 мажоритарщиков на выборах в Верховную Раду не получили ни одного голоса, все они баллотировались в округах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает «Честно».



Отмечается, что многие из этих кандидатов жили не в пределах округа, а в Киеве и других областях. Поэтому они даже не имели возможности проголосовать за себя.



«Такая характеристика является свидетельством того, что эти кандидаты зарегистрированы как технические», - говорится в сообщении.



В Донецкой области такими кандидатами были: Житинський Игорь, Карбан Игорь, Кроха Олег, Олейник Андрей, Остапенко Леся, Ромашкина Алина, Степаненко Александр, Чанов Дмитрий, Черенкова Марина, Шморгун Юрий, Ясиновский Владимир.



В Луганской области: Никитченко Владимир, Подгорная Дария, Смольников Иван.



По одному голосу получили 11 кандидатов, по два голоса - 4 кандидата, по три голоса - также 4 кандидата.



В то же время наибольшее количество голосов (50 712) среди мажоритарщиков на этих выборах собрал Антон Яценко, действующий депутат от группы «Возрождение».