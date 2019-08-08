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США: Сдержанность Зеленского перед агрессией на Донбассе заслуживает поддержки «нормандской четверки»

08 августа 2019, 15:28

США: Сдержанность Зеленского перед агрессией на Донбассе заслуживает поддержки «нормандской четверки»

Президент Владимир Зеленский и командование Вооруженных сил Украины выявили сдержанность перед лицом агрессии 6 августа, когда на Донбассе во время объявленного режима прекращения огня погибли 4 украинских военнослужащих, считают в посольстве США в Украине.

«Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, которое спасает жизни украинский, и этим ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении посольства.

Американские дипломаты уверены, что такой подход заслуживает полной поддержки «нормандской четверки», включая Россию. «Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы», — добавили в американском дипломатичнеском ведомстве.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.

После этого президент Украины Владимир Зеленский призвалпрезидента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель как можно быстрее провести переговоры в «нормандском формате».

7 августа Зеленский провел с Путиным телефонный разговор и призвал его «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей».

Макрон поддержал проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время.

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