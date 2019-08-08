На Луганщине информатора «ЛНР» приговорили к пяти годам тюрьмы. Ее сын объявлен в розыск

В Луганской области женщину-информатора боевиков группировки «ЛНР» суд приговорил к пяти годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



«Жительница села Трехизбенка Новоайдарского района систематически информировала сына, боевика террористической организации, действующей в Донбассе, про численность, место дислокации и пути перемещения сил и средств ВСУ. Полученные от злоумышленницы данные боевик передавал командиру разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.



В СБУ отметили, что собирали данные на протяжение февраля-марта 2017 года, зафиксировав 16 таких телефонных разговоров.



Информаторку задержали весной 2017 года.



Новоайдарский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.



В отношении сына осужденной открыто отдельное уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК. Боевик объявлен в розыск.