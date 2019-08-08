Внеочередное заседание минской подгруппы не состоялось из-за отказа «ДНР»

Внеочередное заседание рабочей группы Трехсторонней контактной (ТКГ) по безопасности в формате видеоконференции, по предложению украинской стороны, 7 августа не состоялось.



В группировке «ДНР» отказались участвовать в заседании, назвав такую инициативу преждевременной.



Специальный представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик выразил сожаление по данному поводу и призвал все стороны соблюдать свои обязательства по перемирию, вступившему в силу 21 июля.



«Я искренне сожалею о том, что 7 августа 2019 года рабочая группа ТКГ по безопасности не смогла провести внеочередное заседание в форме видеоконференции, как это предложила украинская сторона. Глубоко убежден, что, в духе Минских соглашений, открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы как для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня, так и для мирного политического решения конфликта на востоке Украины», - говорится в заявлении Сайдика.