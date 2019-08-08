В Раду на подготовительное заседание созывают новых нардепов

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает первое заседание подготовительной депутатской группы, в которую, в частности, вошли новоизбранные народные депутаты - делегаты от партий, прошедших в Раду по результатам парламентских выборов 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба парламента.



Заседание состоится в пятницу, 9 августа, в 14:00.



Согласно Регламенту ВР, в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших 5-процентный барьер: «Слуга народа» - 17, «Оппозиционная платформа - За життя»- 3, Всеукраинское объединение «Батькивщин» - 2, «Европейская Солидарность» - 2, «Голос» - 1.



Народные депутаты, которые регистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.



ЦИК уже признал избранными 423 депутатов из 424.