Посол: Германия готова к переговорам в «нормандском формате»

Германия подтвердила готовность активизировать переговоры в «нормандском формате» после гибели четверых украинских военнослужащих под Павлополем Донецкой области 6 августа. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.



«Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердил готовность к активизации нормандского переговорного процесса», — написал он в Twitter.

Федеральний уряд Німеччини висловив стурбованість у зв‘язку з трагічною смертю чотирьох військових внаслідок обстрілу під Павлополем та підтвердив готовність до активізації Нормандського переговорного процесу pic.twitter.com/mRujbczBEd — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 8, 2019



Ранее сообщалось, что Германия не готова озвучить дату возможной встречи «нормандской четверки».



В связи с гибелью четверых украинских военнослужащих под Павлополем президент Владимир Зеленский позвонил лидерам Франции и России Эммануэлю Макрону и Владимиру Путину. В разговоре с Макроном он призвал безотлагательно провести встречу «нормандской четверки», что, в свою очередь, поддержал французский лидер. Украинский лидер также призвал Путина повлиять на боевиков «Л-ДНР» для прекращения огня.



Зеленский в телефонном разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию Украины для урегулирования конфликта на Донбассе.



В ЕС ожидают от РФ использования своего влияния на боевиков для прекращения боевых действий.





