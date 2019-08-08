Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 8 августа.

Политика



Германия подтвердила готовность активизировать переговоры в «нормандском формате» после гибели четверых украинских военнослужащих под Павлополем Донецкой области 6 августа, сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.



Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной, предложенное украинской стороной, не состоялось из-за отказа группировки «ДНР» участвовать в видеоконференции.



В посольстве США в Украине заявили, что сдержанность президента Владимира Зеленского и Вооруженных сил после обстрела Павлополя заслуживает полной поддержки «нормандской четверки», включая Россию.



Экономика



Группировки «ДНР» и «ЛНР» объединили подконтрольные им железные дороги в так называемый трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса». Руководителем концерна назначен гражданин России Василий Назарян, занимавший ранее руководящие должности в «Крымской железной дороге» после аннексии полуострова Россией.



Общество



Международный комитет Красного Креста направил в отдельные районы Донбасса 231,2 тонны гуманитарной помощи.



Подписывайтесь на рассылку: