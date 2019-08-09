Штаб ООС заявил о 9 случаях нарушения режима «тишины» на Донбассе

За минувшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Богдановки — из противотанкового гранатомета; дважды неподалеку Водяного — из стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого — из крупнокалиберного пулемета; вблизи Верхнеторецкого — из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Широкино — из стрелкового оружия; неподалеку Новогригорьевки — со станкового противотанкового гранатомета; вблизи Лебединского — из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.



По информации штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны 1 раз: неподалеку Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Также сообщается, что с начала текущих суток противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Лебединского — из стрелкового оружия.

На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.