Разумков рассказал, почему не названы кандидаты на пост министра обороны

В команде президента Украины Владимира Зеленского не озвучивают имена кандидатов на должность главы министерства обороны в целях безопасности. Об этом заявил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в интервью «ВВС Украина».



«Министр обороны отличается от министра иностранных дел, ведь в стране идет война, и эти лица все же должны быть защищены», — пояснил он.



На вопросы, может ли в парламенте нового созыва стать вице-спикером пятый президент Петр Порошенко из «Европейской солидарности» или один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, Разумков идентично ответил: «Я лично за эту кандидатуру голосовать не буду».