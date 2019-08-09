В Госдепе США назвали условие изменения «Нормандского формата»

Любой новый формат решения конфликта на Донбассе требует согласия всех сторон. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.



«Украина имеет все права искать партнеров для решения одного из крупнейших конфликтов современной Европы. В отношении Нормандского формата из четырех стран — США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет предназначен для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата», — сказал он.



Представитель Госдепа отметил, что США остаются верными своему обязательству помочь Украине восстановить ее суверенитет и территориальную целостность. Также Кент добавил, что Штаты поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира, среди которых разведение сторон у Станицы Луганской и ремонт моста в этом районе.



По словам Кента, Россия должна взять на себя ответственность по соблюдению условий перемирия и выполнения обязательств по Минским соглашениям.



«Трагические события, когда войска, возглавляемые Россией, в результате ракетного обстрела убили украинских солдат, защищавших свою землю, указывает на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия, заключенного при посредничестве ОБСЕ, но также выполнении своих обязательств, определенных в Минских соглашениях 2014-2015 годах. а это включает немедленное и полное прекращение огня, освобождение всех украинских пленных, которых удерживают возглавляемые Россией силы, а также вывода всех российских военных и техники с территории Украины», — заявил он.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.



После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель как можно быстрее провести переговоры в «нормандском формате».



7 августа Зеленский провел с Путиным телефонный разговор и призвал его «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей».



8 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести встречу в Минске при участии Германии, Франции, США и Великобритании и обсудить вопрос Крыма и ситуацию на Донбассе.



11 июля Путин заявил о готовности обсудить расширение «Нормандского формата» после парламентских выборов в Украине.