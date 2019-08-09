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«Эхо Москвы» хочет запуститься в Украине. Но ждет пересмотра языковых квот

09 августа 2019, 10:14

«Эхо Москвы» хочет запуститься в Украине. Но ждет пересмотра языковых квот

Российская радиостанция «Эхо Москвы» откроет бюро в Киеве при условии изменения закона о языковых квотах. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в интервью «Стране».

Открытие представительства «Эха Москвы» — одна из целей визита Венедиктова в столицу Украины. Предпологается, что в бюро будет входить радиостанция, сайт и страницы в соцсетях.

«Я рассчитываю, что радио "Эхо Москвы" сможет работать в Украине. Я готов открыть бюро в Киеве, и если угодно, в Одессе и во Львове. На самом деле странно иметь бюро в Израиле, в Германии и в Вашингтоне, но не иметь бюро здесь, в Украине. Это просто бред. Мои журналисты, которых я верифицировал, должны отсюда гнать информацию, мнения разных политических сил в Россию. На это нужно всего 4-5 человек. Но пока закон о языке (речь о законе о квотах на украинский язык на радио и ТВ — прим.) запрещает нам это сделать», — рассказал главред «Эха Москвы».

Венедиктов отметил, что пытался открыть украинское бюро еще в 2013 году до Майдана.

По словам Венедиктова, для него квоты — вопрос не политический, а деловой. «Это вопрос рынка. Бюро должно быть самоокупаемым, я не буду дотировать его», — отметил он.

При этом российский журналист выразил надежду, что квоты в Украине вскоре могут быть пересмотрены и даже отменены.

«Публично президент заявил, что новая Рада собирается рассмотреть коррекцию закона, и внутри этого закона хотелось бы отмены квот. Я свое предложение или просьбу или как хотите, высказываю своим собеседникам в Офисе президента. Во время этого визита в Киев и прошлого тоже», — добавил Венедиктов.

По его словам, работать в украинском бюро смогут как российские, так и украинские журналисты. Возглавить украинское представительство «Эха Москвы» может специальный корреспондент радиостанции в Киеве Сакен Аймурзаев.

Согласно действуещему законодательству, доля украиноязычных передач на радио и телевидении должна составлять не менее 60%.

Вступивший в силу в июле «языковой закон» предусматривает поднятие языковых квот на ТВ и радио до 90% в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Новые квоты начнут действовать через пять лет после вступления закона в силу.

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