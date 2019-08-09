Украинская сторона отрицает причастность к обстрелу жилого района Горловки

Украинская сторона СЦКК отрицает причастность Вооруженных сил к обстрелу жилого района подконтрольной боевикам Горловки Донецкой области 5 августа.



«Подробно изучив расстояния, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности представляет собой закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов», — говорится заявлении СЦКК, опубликованном на пресс-центром штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что 5 августа боевики не стреляли по позициям ООС с направления Горловки, в связи с чем ВСУ не открывали ответный огонь.



В отчете СММ ОБСЕ сообщалось, что при обстреле Горловки 5 августа были повреждены 3 дома и здание школы. Наблюдатели установили, что огонь велся с северо-западного направления, где находятся позиции украинских сил.