ЕС разрабатывает рекомендации по российским паспортам жителей Донбасса

В Евросоюзе разрабатывают «единые рекомендации» по «идентификации и возможному непризнанию» паспортов России, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР». Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, предоставленного DW.



Данные рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних действий и в координации с представительствами ЕС в Киеве и Москве.



Руководство также будет касаться вопроса выдачи виз, просьбу о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с паспортами России. В заявлении представителя ЕС напоминают, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого отдельного государства-члена Евросоюза.



Литва и Эстония уже заявили, что не признают такие паспорта.

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В июне лидеры ЕС на саммите выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам и отдельных районов Донбасса, включая непризнание выданных паспортов.



Канада закроет въезд жителям Донбасса с российскими паспортами.