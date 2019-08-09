Запасы антрацита на складах ТЭЦ незначительно выросли в сравнении с прошлым годом

Запасы угля на украинских ТЭС по состоянию на август на 23% меньше прошлогодних показателей, и составляют 954,1 тысячи тонн. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Запасы угля антрацитовой группы в настоящее время составляют 250,7 тысячи тонн, что на 2,1% больше прошлогодних.



Запасы угля газовой группы равны 703,4 тысячи тонн, что на 29,4% меньше прошлогодних.



В то же время запасы угля (антрацитового и газового) на складах ТЭЦ на сегодня составляют 192,5 тысячи тонн, что на 45,7% меньше чем годом ранее.



Потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% по сравнению с 2017 годом.