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За подозреваемого в деле «Роттердам+» попросили 50 миллионов залога

09 августа 2019, 14:22

За подозреваемого в деле «Роттердам+» попросили 50 миллионов залога

За одного из подозреваемых по делу «Роттердам+» прокуроры просят залог в 50 миллионов гривен. Об этом сообщил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий во время брифинга, передает «Украинская правда».

В САП изданию уточнили, что речь идет о директоре компании «Оператор рынка», бывшем члене НКРЭКУ Владимире Евдокимове.

Во время брифинга Холодницкий отметил, что сейчас идет судебное заседание в Соломенском районном суде Киева по избранию ему меры пресечения.

«По другим фигурантам, которых не задержали, потому что они находятся за пределами Украины, по ним начато уголовный процесс, то есть им объявлено подозрения, их вызвали к детективам во вторник, среду и в разные даты и в случае их неявки, будут приниматься меры для их розыска», — добавил он.

8 августа НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка, экс-члена комиссии регулятора Владимира Евдокимова, представителей частных компаний в рамках дела о формуле расчета цены на электроэнергию «Роттердам+». Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением. Представителям частных компаний инкриминируется пособничество.

По версии следствия, в результате применения формулы «Роттердам+» потребителям электроэнергии было причинено 18,87 миллиарда гривен убытков.

В компании ДТЭК сообщили, что подозрения были объявлены их сотрудникам. В энергохолдинге считают претензия следствия необоснованными.

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