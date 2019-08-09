На Луганщине 8 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовым фургоном в Луганской области, сообщила пресс-служба областной полиции.



Отмечается, что 46-летний водитель управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из поселка Станица Луганская в город Северодонецк.



По предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте происшествия работают полицейские, проводится проверка.