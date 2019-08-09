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На Луганщине 8 человек пострадали в ДТП с маршруткой

09 августа 2019, 14:51

На Луганщине 8 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Восемь человек пострадали в результате столкновения маршрутки с грузовым фургоном в Луганской области, сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что 46-летний водитель управляя грузовым фургоном Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 48-летнего водителя, который перевозил пассажиров из поселка Станица Луганская в город Северодонецк.

По предварительной информации в результате ДТП семь пассажиров Renault Trafic и водитель автомобиля Mercedes-Benz получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте происшествия работают полицейские, проводится проверка.

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