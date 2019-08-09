Тейлор: США и Украина согласовывают продажу Javelin для нужд ВСУ

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинского войска. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия», — сказал Тейлор.

Ранее Украина обратилась к США с просьбой продать ей большее количество противотанковых ракетных комплексов Javelin.



1 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.