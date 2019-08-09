Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

09 августа 2019, 18:22

Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя

Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ в Единый реестр досудебных расследований сведения о правонарушениях, совершенных главой СБУ Василием Грицаком, его первым заместителем и рядом чиновников Главного следственного управления (ГСУ), прокуратуры и полиции Волынской области, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно определениЮ суда, вынесенного 2 августа в удовлетворение жалобы адвоката Андрея Петришака на бездеятельность служебных лиц НАБУ, соответствующие сведения должны быть внесены в реестр в течение суток с момента получения копии определения чиновником НАБУ. Определение оспариванию не подлежит.

Заявление об уголовном правонарушении по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины были поданы адвокатом Казаком 16 июля.

Кроме главы СБУ и его первого заместителя - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ (эту должность до 18 мая занимал Павел Демчина, с 22 мая – Иван Баканов), в заявлении говорится о прокуроре прокуратуры Волынской области, прокуроре Волынской области и его заместителе, начальнике ГСУ и его заместителе, начальнике следственного управления Национальной полиции в Волынской области и его заместителе.

В НАБУ пока не поступило данное решение Соломенского райсуда.

ТЕМЫ

Люди
Василий Грицак
Организации
СБУ НАБУ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:52
«ЛНР» следом за «ДНР» проведет перепись населения
16:20
«ДНР» задержала сотрудницу «Воды Донбасса»
11:51
Украинская сторона отрицает причастность к обстрелу жилого района Горловки
10:00
СБУ: Боевики незаконно удерживают 223 человека
22:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:14
«ДНР» и «ЛНР» объединили железные дороги в «концерн». Начальник — из России
12:14
«ДНР»: В Шахтерске мужчина взорвал гранату в подъезде, трое получили ранения
08:34
«ЛНР»: На пункте пропуска «Станица Луганская» произошло ДТП, есть пострадавшие
23:31
Эскалация, спешка к нормандской встрече и приглашение Зеленского в Луганск. Главное за день
18:13
В СБУ объяснили, почему не задержали переговорщиков «ЛНР» возле Станицы Луганской
14:18
«С четырех утра ждут». В ОБСЕ рассказали о ситуации на блокпостах «ДНР»
12:10
«ДНР» временно запретила заходить в лес
10:32
«ДНР» передала завод «Силур» частной компании. Похоже, она из Ростова и ей всего год
23:06
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:31
Коломойский предложил путь решения «гражданского конфликта» на Донбассе
все новости
19:38
Трамп заявил, что Зеленский вскоре посетит Белый дом
19:04
В Украине назвали провокацией заявление «ДНР» о включении Цемаха в списки на обмен
18:22
Суд обязал открыть дело против главы СБУ Грицака и его первого заместителя
17:07
Посол: США не поддерживают идею выхода Украины из Минских соглашений
16:52
«ЛНР» следом за «ДНР» проведет перепись населения
16:20
«ДНР» задержала сотрудницу «Воды Донбасса»
16:00
К деоккупации Донбасса подготовили почти 800 полицейских
15:08
Тейлор: США и Украина согласовывают продажу Javelin для нужд ВСУ
15:00
Первое заседание Рады нового созыва состоится 29 августа
14:51
На Луганщине 8 человек пострадали в ДТП с маршруткой
14:22
За подозреваемого в деле «Роттердам+» попросили 50 миллионов залога
14:13
Запасы антрацита на складах ТЭЦ незначительно выросли в сравнении с прошлым годом
13:25
Баканов посетил прифронтовой Донбасс и встретился с сотрудниками СБУ в регионе
12:34
ЕС разрабатывает рекомендации по российским паспортам жителей Донбасса
12:04
Украина за 5 лет выпала из десятки стран активно торгующих с Россией
все новости
ВИДЕО
«Мариуполь» и «Заря» сыграл вничью в первых матчах квалификации Лиги Европы
08 августа, 22:22
Малый бизнес на Донбассе: чем может помочь государство ►
08 августа, 18:20
Журналистку из России не пустили к Зеленскому в Турции
08 августа, 17:26
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция