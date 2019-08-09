В Украине назвали провокацией заявление «ДНР» о включении Цемаха в списки на обмен

Информация о включении бывшего командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха в списки на обмен является провокацией со стороны группировки «ДНР». Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.



«По некоторым вещам можно определить, что это провокация. Во-первых, к этому процессу используется слово освобождение, а не обмен, во-вторых, в этом процессе запрещено называть фамилии и цифры», - сказал он.



Сегодня представительница группировки «ДНР» в ТКГ Дарья Морозова заявила, что украинская сторона подтвердил включение в список на обмен пленными Цемаха.