Суд арестовал на 2 месяца с правом залога экс-члена НКРЭКУ Евдокимова

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с альтернативой залога в 2 млн гривен бывшему члену Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Владимиру Евдокимову - фигуранту дела «Роттердам+». Об этом сообщается на странице в Facebook общественной организации «Центр противодействия коррупции».



«Судья Соломенского суда Мария Зелинская избрала меру пресечения экс-члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову, одному из 6 подозреваемых в деле "Роттердам+". То есть содержание под стражей или мизерный залог в 2 млн гривен», - говорится в сообщении.



По информации UA:Новини, срок содержания под стражей – два месяца.



Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 50 млн гривен.

8 августа НАБУ объявило о подозрении шести лицам в нанесении государству ущерба на 18,87 млрд гривен из-за формулы «Роттердам +». Среди них - экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, экс-член комиссии Евдокимов и сотрудники компании ДТЭК.



Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).



В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле «стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину».