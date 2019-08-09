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Правозащитники: На Донетчине пациентов психиатрической больницы удерживают в нечеловеческих условиях

09 августа 2019, 22:15

Правозащитники: На Донетчине пациентов психиатрической больницы удерживают в нечеловеческих условиях

Представители Уполномоченной Верховной Рады Украины по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей зафиксировали случаи бесчеловечного обращения с пациентами в областной психиатрической больнице Славянска Донецкой области. Об этом сообщается на сайте омбудсвумен.

Во время мониторингового визита представители омбудсвумен обнаружили человека, который находится в больнице 6 дней, прикованный к кровати и под охраной сотрудников полиции.

«Лицо находилось в больнице под охраной полиции без надлежаще оформленной решения суда, на каких основаниях это происходит, сотрудники полиции объяснить не смогли», - говорится в сообщении.

Также мониторы установили, что в учреждения нет лицензии на психиатрическое лечение. Есть только разрешение на предоставление услуг по уходу за лицами с умственными недостатками, психическими заболеваниями и наркозависимыми. Это разрешение дает право только консультировать, оказывать некоторую медицинскую помощь и питание.

Несмотря на это, в областной психиатрической больнице пациентам назначается и предоставляется психиатрическое лечение.

Кроме этого, пациенты больницы ограничены в коммуникации с внешней средой, в отделении нет стендов с информацией о том, куда можно обратиться в случае нарушения прав.

«Пациенты не знакомы с информацией, содержащейся в их историях болезни и назначенным лечением. Кроме того, отсутствуют программы индивидуальной реабилитации, а планы индивидуальной реабилитации заполняются неправильно», - говорится в сообщении.

Также мониторы отмечают, что в больнице не обеспечено право на приватность в комнате для свиданий в мужском отделении, поскольку там установлена ​​камера видеонаблюдения. Это противоречит Приказу МЗ «Об утверждении Правил применения принудительных мер медицинского характера в специальном учреждении по оказанию психиатрической помощи».

Кроме этого, у пациентов нет качественного питания. На пищеблоке обнаружено грязь и нехватка продуктов. Во время конфиденциального общения пациенты жаловались на постоянное недоедание из-за неправильного расчет норм питания.

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