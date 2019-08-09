Опубликован список самых злостных загрязнителей водоемов. Среди лидеров – предприятия Донбасса

Государственное агентство водных ресурсов опубликовало список из сотни предприятий, которые больше всего загрязняли украинские водоемы в 2018 году.



Больше всего таких предприятий в Днепропетровской (24), Донецкой (19), Львовской (7), Харьковской (7) и Луганской (6) областях.



В первой пятерке загрязнителей водоемов ПрАО АК «Киевводоканал», ПрАО «Меткомбинат Азовсталь», ПАО «Днепровский меткомбинат», ОАО «Запорожсталь», КП «Днепроводоканал».



Общее количество предприятий, загрязняющих сточные воды – 539, общий объем сброса загрязненных сточных (сточных) вод – 952 млн куб. м.



Больше всего предприятий-загрязнителей относится к коммунальной отрасли – 74 и промышленности – 18 (в основном, предприятия черной металлургии).