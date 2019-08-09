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Опубликован список самых злостных загрязнителей водоемов. Среди лидеров – предприятия Донбасса

09 августа 2019, 23:21

Опубликован список самых злостных загрязнителей водоемов. Среди лидеров – предприятия Донбасса

Государственное агентство водных ресурсов опубликовало список из сотни предприятий, которые больше всего загрязняли украинские водоемы в 2018 году.

Больше всего таких предприятий в Днепропетровской (24), Донецкой (19), Львовской (7), Харьковской (7) и Луганской (6) областях.

В первой пятерке загрязнителей водоемов ПрАО АК «Киевводоканал», ПрАО «Меткомбинат Азовсталь», ПАО «Днепровский меткомбинат», ОАО «Запорожсталь», КП «Днепроводоканал».

Общее количество предприятий, загрязняющих сточные воды – 539, общий объем сброса загрязненных сточных (сточных) вод – 952 млн куб. м.

Больше всего предприятий-загрязнителей относится к коммунальной отрасли – 74 и промышленности – 18 (в основном, предприятия черной металлургии).

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