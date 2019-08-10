Джемилев: Зеленский поддержал создание крымской автономии

Президент Владимир Зеленский поддержал создание крымскотатарской национально-территориальной автономии. Об этом заявил лидер крымских татар Мустафа Джемилев в комментарии ATR .



«Мы уведомили [президента], что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать [законопроект] в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести — за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", — то будет так, как скажет президент», — сказал Джемилев.



По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.