В МИД Украины выразили протест из-за визита Путина в аннексированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за очередного несогласованного с украинской стороной визита аннексированного Крыма президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении МИД, передает пресс-служба ведомства.



«Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства», - говорится в сообщении.



В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины.



«Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение РФ общепризнанными принципами и нормами международного права», — добавили в заявлении.



10 августа президент РФ Владимир Путин прибыл Севастополь, чтобы принять участие в очередном шоу российского мотоклуба «Ночные волки». Российский президент привез вместе с собой так называемого главу Крыма Сергея Аксенова. Также там присутствовал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.