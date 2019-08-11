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С начала года Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс 6 тысяч тонн помощи

11 августа 2019, 12:03

С начала года Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс 6 тысяч тонн помощи

Международный комитет Красного Креста за первое полугодие 2019 года направил на оккупированные территории Донбасса 6065 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МККК.

«За первое полугодие 2019 года на территорию Донбасса, неподконтрольную правительству Украины, было отправлено 6065 тонн гуманитарной помощи, которую было перевезено 327 грузовиками», - сообщили в организации.

Гуманитарная помощь включала продуктовые, гигиенические наборы и строительные материалы, медикаменты и прочее; выдавалась на безвозмездной основе.

«Также в качестве гуманитарной помощи было отправлено строительные материалы для восстановления поврежденного в результате конфликта жилья, а именно шифер и строительные доски. Кроме этого, гуманитарный груз содержит медикаменты, корм для домашней птицы и теплицы», - рассказали в Красном Кресте.

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