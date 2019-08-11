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Жительница Луганщины может получить условно за участие в «референдуме»

11 августа 2019, 14:50

Жительница Луганщины может получить условно за участие в «референдуме»

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительница Станично-Луганском района, которая была «секретаря избирательной комиссии» на «референдуме» в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Луганской прокуратуры.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 жительница Станично-Луганского района совместно с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, организовали и провели незаконный «референдум» на территории с. Плотина Станично-Луганского района», - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая вела учет избирателей, выдавала «бюллетени», а также принимала участие в подсчете «голосов» и формирование протокола по результатам «голосования». Затем передала бумага представителям группировки «ЛНР».

В прокуратуре отметили, что поскольку во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) договору о признании виновности утвержден на направлено в суд для рассмотрения по существу в Беловодского районного суда Луганской области.

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