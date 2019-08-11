В Донецке из-за загрязнения гибнет рыба в водохранилище

Фото: соцсети

Жители неподконтрольной территории жалуются в соцсетях на гибель рыбы в Кальмиусе. В «минздраве ДНР» заявили о свежем органическом загрязнении воды Нижне-Кальмиусского водохранилища.



Так, по результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 08−09 августа 2019 года установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям: запах в 3 раза, биологическое потребление кислорода в 1.5 раза, взвешенные вещества в 2 раза, нефтепродукты в 2.5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, индекс ЛКП (лактозоположительная кишечная палочка) составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме не более 5000 в 1 дм³).



Причины пока неизвестны. Следующий отбор проб воды водоема запланирован на 12 августа.



Фото: соцсети