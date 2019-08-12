Волкер: США проведут консультации с Германией и Францией по «нормандскому формату»

В начале недели представители США, Германии и Франции планируют провести очередной раунд консультаций по «нормандскому формату» Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, представитель США на переговорах Курт Волкер, передает «Голос Америки».



Американский дипломат подтвердил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на неделе.



Ранее представитель Государственного департамента США, комментируя предложение Президента Владимира Зеленского расширить «нормандский формат», заявил, что любой новый формат решения конфликта на Донбассе потребует договоренности всех сторон.



В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что смена формата переговоров не стоит на повестке дня.



После гибели четырех украинских военных из-за обстрелов со стороны боевиков на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата как можно скорее собраться для возобновления переговоров