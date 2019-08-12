В «ДНР» признали, что завод «Стирол» продолжает простаивать

В группировке «ДНР» подтвердили, что химическое предприятие «Стирол» в неподконтрольной украинским властям Горловке не работает. В интервью сепаратистскому каналу «Юнион» так называемый зампредседателя «правительства ДНР» Владимир Пашков заявил, что предприятие не запускают из-за боевых действий.



«Там самая главная проблема — близость к линии фронта. Не дай бог, в случае запуска предприятия, будет какой-то прилет [снаряда]. [Произойдет] техногенная катастрофа», — сказал он.



В свою очередь, ведущий «Юниона» подчеркнул, что работа «Стирола» была полностью остановлена в начале года.

До начала боевых действий в 2014 году «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе.



В начале года глава «ДНР» Денис Пушилин признал, что перед работниками «Стирола» существует задолженность по зарплате.



В 2018 году в «ДНР» объявили о намерении запустить «Стирол», однако позже от этой идеи отказались.



«Стирол» принадлежит компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. После начала боевых действий в компании заявили о потере контроля над предприятием.